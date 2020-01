Gama promove curso de Libras para guardas municipais

Guarda Municipal de Americana (Gama) iniciou nesta quarta-feira (22) um Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para 40 patrulheiros, que estão divididos em duas turmas e terão 13 aulas com duas horas de duração cada.

A atividade faz parte do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), realizado anualmente pela Academia da Gama, e atende a Lei Municipal 6.318/2019, que dispõe sobre o atendimento em Libras nos órgãos da Administração Pública direta e indireta do município.

As aulas serão ministradas duas vezes por semana pelo professor José Luiz de Camargo, que é pedagogo e tem experiência com Libras há mais de 20 anos. De acordo com o coordenador da Academia da Gama, Hariel Mikolay, nestas primeiras turmas, foi priorizada a participação das equipes operacionais e especializadas. “Nosso objetivo é dar continuidade a este curso tão importante e, gradativamente, conseguir oferecer este conhecimento a todos os nossos guardas”, explicou.

O comandante da Gama, Marcos Guilherme, destacou a importância da capacitação permanente dos guardas municipais. “Temos oferecido cursos diferenciados de maneira contínua aos nossos patrulheiros, pois acreditamos que essa capacitação deve ser permanente e cada vez mais abrangente”, comentou.

O objetivo do curso é transmitir ao agente o conhecimento teórico e prático sobre Libras, promovendo a inclusão das pessoas com esta necessidade de comunicação para que tenham acesso aos guardas municipais.