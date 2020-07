Gás de cozinha sobe 5% informa Petrobras

a Petrobras informou que vai aumentar em 5% o preço médio do gás de cozinha, valendo a partir de ontem 23/07

Sendo assim, o preço médio da Petrobras às distribuidoras será equivalente a R$26,55 por botijão de 13 kg. Mesmo com esse aumento, o acumulado do ano ainda registra uma queda no produto de 4,5% ou de R$1,26 por botijão de 13 kg.

A estatal ressaltou que desde novembro do ano passado, igualou os preços do gás para os segmentos residenciais e industrial/comercial. Além disso, ressaltou que o gás é vendido pela empresa a granel.

A assessoria de imprensa da estatal disse que “As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, junto com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final”.

Outras mudanças

No início do mês, a Petrobras anunciou um reajuste de cerca de 5% na gasolina. Já o diesel vai permanecer com a sua cotação. Este é oitavo aumento seguido na gasolina, em tendência vista desde o início deste ano.