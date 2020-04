Governo de SP anuncia distribuição de 140 mil kits de alimentação para caminhoneiros

O Governador João Doria anunciou a distribuição de 140 mil kits de alimentação para caminhoneiros que circulam em 19 das principais rodovias do Estado. A ação, promovida pela Secretaria de Logística e Transportes e pela Artesp, com apoio de empresas concessionárias, vai se estender até o dia 30 de julho e faz parte das medidas implementadas pelo Governo de São Paulo no enfrentamento à crise provocada pela pandemia do coronavírus.

“São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do país e elas contarão com a distribuição de kits de alimentação exclusivos para motoristas de caminhões. Essa é uma medida de incentivo e respeito aos caminhoneiros que estão ajudando a manter viva a atividade de abastecimento de alimentos, remédios e outros itens, à população do Estado de São Paulo e de outros Estados, considerando que São Paulo representa 40% da economia do país”, afirmou Doria.

Os caminhoneiros podem receber marmitex com refeição completa, embalagens com lanches ou vales refeição. Os pontos de distribuição variam de acordo com cada rodovia, podendo funcionar em praças de pedágio, postos de pesagem ou postos de combustível.

A distribuição dos kits já está em andamento e ficará a cargo de 17 empresas concessionárias. A ação vem sendo realizada em grandes rodovias como Rodoanel, Bandeirantes, Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre outras.

Os caminhoneiros podem consultar os locais de distribuição dos kits no site www.abastecimentoseguro.sp. gov.br . A página, lançada na última semana pelo Governo do Estado, contém uma série de informações essenciais para orientar os caminhoneiros durante o período de pandemia do coronavírus. Além dos pontos de distribuição dos kits de alimentação, o site ainda disponibiliza, por exemplo, informações sobre a situação dos postos de abastecimento e locais com restrição de circulação dos veículos ou bloqueios municipais.

“O trabalho dos caminhoneiros é fundamental para o bem-estar da população, principalmente neste difícil período de quarentena. Por isso, o Governo do Estado tem adotado uma série de medidas para dar apoio e auxiliar o dia a dia desses profissionais, garantindo a eles inclusive toda a segurança necessária para que possam desenvolver bem a sua rotina”, disse o Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.