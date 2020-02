Gracyanne Barbosa usa coleira com nome de Belo em baile

Gracyanne Barbosa participou do Baile da Arara, realizado na noite de terça-feira (25) no Rio de Janeiro e, antes de chegar à festa, mostrou a fantasia nas redes sociais.

Além de deixar o corpão à mostra, o look da musa fitness tinha como acessório uma coleira com o nome do marido dela, o cantor Belo.

Gracyanne explicou que o baile deste ano estava homenageando musas e rainhas do Carnaval das décadas de 1980 e 1990 e se inspirou em uma delas na hora de escolher a fantasia.

“Eu estou homenageando nossa eterna rainha Luma de Oliveira, com uma mistura da nossa atual rainha do brasil, Anitta. Deixei o bumbum de fora igual ela faz e fica maravilhosa”, brincou a mulher de Belo.

Em 1998, Luma de Oliveira causou polêmica ao desfilar com uma coleira com o nome de Eike Batista, marido dela na época. Desde então, a icônica fantasia de Luma é lembrada nos carnavais.