Habitação dá andamento aos trabalhos com encontros virtuais

Por iniciativa do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Charley Petter Cornachione, as reuniões periódicas com inscritos em programas habitacionais da Prefeitura estão sendo realizadas virtualmente há um mês. O expediente foi adotado devido às precauções com a Covid-19 evitando, dessa maneira, aglomeração de pessoas e o contato entre elas.

Nesse período, cerca de duas mil famílias foram convidadas para os encontros on-line. “A equipe da Secretaria envia mensagens por SMS e WhatsApp convidando as famílias. Mas para evitar golpes, pedimos para que essas pessoas liguem na Secretaria de Habitação para se certificarem da veracidade das mensagens”, esclareceu o secretário Charley.

Foram apresentadas aos participantes informações sobre o benefício estadual Cheque Moradia de R$ 13 mil; os projetos habitacionais Residencial Jacy e Solar das Flores; o cronograma de entrega das chaves do Residencial Tainá, bem como o curso de gestão condominial para os futuros moradores.

Todos os projetos em andamento na Secretaria de Habitação fazem parte pro programa municipal Pró-Moradia Social que, por meio de parceria público-privada, viabiliza moradias de interesse social por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5. Desde a implantação do programa, foram entregues 300 unidades no Residencial Jardim dos Lírios e, ainda este ano, serão entregues mais 256 unidades habitacionais do Residencial Tainá e 128 do Residencial Inaê. Há a previsão, ainda, de entrega de 150 unidades no Jardim São Luiz.

Nesse mês de encontros on-line, foram assinados 87 contratos habitacionais.

“Vale salientar que as pessoas que não têm acesso à internet não serão prejudicadas, e são atendidas presencialmente e com horário marcado na sede da Secretaria, localizada na Avenida Brasil, 1293, nas dependências do Centro de Cultura e Lazer (CCL). O atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, e o telefone para contato é o 3475 8700”, conclui Charley.