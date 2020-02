HM implanta protocolo de assistência em coronavírus

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) apresentou nesta quarta-feira (5), o protocolo de assistência para vitimas do coronavírus (Doença Respiratória de 2019-nCoV), aos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, recepcionistas e demais profissionais envolvidos diretamente no atendimento aos pacientes. A apresentação foi realizada pela médica infectologista do HM, Juliana Ribon.

O protocolo, elaborado pelos profissionais da instituição, baseado em informações do Ministério da Saúde, orienta quanto aos procedimentos que os profissionais devem adotar para receber o paciente, suspeitar da doença, coletar material para diagnóstico e, principalmente, sobre as condutas médicas pelas quais o paciente deverá ser submetido enquanto assistido pela equipe do Hospital.