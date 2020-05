HM recebe doação de protetores faciais da Universidade Federal do ABC

O Hospital Municipal de Americana recebeu, nesta terça-feira (26), a doação de 100 protetores faciais, do tipo face shield, da Universidade Federal do ABC (UFABC). O material vem se juntar aos equipamentos de proteção individual já oferecidos aos funcionários do hospital garantindo uma maior proteção contra o coronavírus.

De acordo com o professor adjunto da universidade, Erik Gustavo Del Conte, um projeto de combate ao Covid-19 aprovado pela universidade possibilitará a confecção de cinco mil máscaras, que serão distribuídas nas regiões de Campinas e do ABC. “Inicialmente começamos com impressão 3D e agora, com a cooperação de empresas, conseguimos um molde e estamos fabricando as armações por um processo de moldagem por injeção”, explicou Del Conte.

“Em nome de todos os servidores do Hospital Municipal, agradecemos a Universidade Federal do ABC pela doação, em especial o senhor Erik Del Conte, que mora em Americana e lembrou de nosso hospital. Tal ato de generosidade é de suma importância no atual cenário que estamos vivendo”, afirmou o diretor-superintendente da Fusame, José Carlos Marzochi.

Segundo Del Conte, as empresas parceiras do projeto são a Magna Lighting, a Target Ferramentaria, a Top Line e a Plastikpack, além da Universidade de Campinas (Unicamp).