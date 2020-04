HOMEM É DETIDO NO PARQUE DA LIBERDADE COM MAIS DE 10 MIL CIGARROS CONTRABANDEADOS

Um indivíduo foi detido com cigarros contrabandeados e dinheiro nesta quarta-feira (01), em Americana (SP). no bairro Parque da Liberdade.

De acordo com a corporação, os policiais estavam patrulhando na Avenida Serra do Mar e avistaram um veículo suspeito em frente a um bar conhecido por comercializar drogas.

Três indivíduos que estavam indo fazer contato com o motorista, ao verem a viatura fugiram e não foram localizado.

O condutor do veículo foi abordado e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém no interior do carro foram localizados 10.200 cigarros contrabandeados do Paraguai e R$ 2.953.

O abordado confessou que o dinheiro e anotações eram referentes as vendas e que já era a quarta vez que foi detido pelo mesmo crime (Art. 334).

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o condutor foi ouvido e liberado.