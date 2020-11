homem acusado de tráfico de drogas foi detido no Romano

A equipe tática fazia patrulha pelo bairro, quando no bloco 80 foi avistado um aglomerado de pessoas. Dentre elas estava V., 20. Ao notar a aproximação da equipe guardou algo no bolso de sua calça momento este em que se iniciou a tentativa de abordagem, mas ele fugiu entrando na creche Municipal “Senhora Carmelina Pellegrino Cervone”.

Acompanhado pela equipe e com o cerco da viatura foi detido quando tentava entrar no bloco 90; submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua calça uma sacola plástica contendo:

– 12 porções de maconha

– 13 pedras de crack

– R$ 76,00

– 1 aparelho celular Samsung dourado.

Para minimizar o risco de Nova fuga, foi feito o uso de algemas conforme D8858/16 Onde V. Foi conduzido até o plantão policial onde os fatos foram apresentados a autoridade competente que após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante conforme Art°33 da lei 11.343/16 permanecendo o indivíduo a disposição da Justiça.