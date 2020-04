HOMEM É AGREDIDO POR BANDIDOS E PERDE TOTALMENTE A VISÃO EM AMERICANA

Dois Homens de 26 e 22 anos foram presos na noite desta segunda-feira (27) após suspeita de assaltarem e espancarem o proprietário de uma residência, em Americana (SP). O caso aconteceu no bairro Vila Mariana.

De acordo com a Polícia Militar , os policiais estavam patrulhando na Avenida Pascoal Ardito, quando avistaram um veículo Fiat Argo com as luzes apagadas.

O motorista ao ver a viatura, fugiu em alta velocidade e adentrou na Rua José Travaglia e foi abordado próximo ao campo de futebol, no bairro Jardim São Vito. Os dois ocupantes receberam ordens de abordagem para revista pessoal e nesse mesmo momento o passageiro fugiu a pé, porém foi abordado novamente na Rua Luiz Fernando Baldim.

Até o momento da abordagem não havia sido irradiado nenhuma ocorrência de roubo naquele bairro, pouco tempo depois os policiais foram informados que quatro indivíduos teriam adentrado a uma residência pela Rua Antônio Fernandes Moreno e teriam efetuado um roubo.

Os criminosos também haviam deixado o local em um veículo Cruze tomando destino incerto, esse carro foi avistado junto ao Fiat Argo no momento da fuga, porém ele não foi encontrado até o momento pelos policiais.

A equipe foi até a residência assaltada e vizinhos informaram que o homem de 43 anos havia sido socorrido ao Hospital Municipal em estado grave com vários ferimentos pelo corpo e confirmaram então o roubo.

Os policiais levantaram todas as imagens de câmeras de segurança e confirmou que o abordado de 26 anos participou do crime juntamente com mais três criminosos. Questionados sobre as imagens, o reconhecido pelas filmagens confessou a participação no roubo.

A vítima segue internada, pois a equipe médica de plantão constatou perca total de visão no olho direito e será transferida ao Hospital da UNICAMP em Campinas (SP).

O criminoso também foi reconhecido pela vítima e ela confirmou o crime. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os dois abordados permaneceram presos pelos crimes de roubo e associação criminosa.