HOMEM EMBRIAGADO É DETIDO EM FLAGRANTE NO CIDADE NOVA

Um homem foi preso na noite deste sábado (09) por tentativa de homicídio na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste (SP). Ele efetuou diversos disparos contra um morador e fugiu do local em um automóvel.

uma equipe composta pela PM recebeu uma denúncia via 190 sobre um indivíduo que tinha realizado disparos de arma de fogo contra outro homem na avenida, e fugido em um veículo Toyota Etios de cor prata.

O carro foi avistado ainda na mesma avenida, mas ignorou a ordem de parada, sendo detido apenas na Rua Limeira.

Ao desembarcar do veículo, a PM percebeu que o homem apresentava sinais de embriaguez e estava agressivo. Por não obedecer às ordens dos policiais, foi necessário o uso de força moderada e algemas para a contenção.

Nada ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas uma pistola calibre .380 descarregada estava no banco do passageiro do veículo.

O homem assumiu a propriedade da arma, que estava com toda a documentação em dia, e confessou ter realizado oito disparos antes de ser abordado.

Retornando ao local dos disparos, a PM encontrou oito estojos de munições deflagradas do mesmo calibre da arma apreendida.

O caso foi apresentado no plantão policial, onde o autor foi preso por tentativa de homicídio.