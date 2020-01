Hospital Municipal recebe 10 novos ventiladores pulmonares com investimento de R$ 970 mil

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” recebeu dez novos ventiladores pulmonares (respiradores). Os equipamentos são importados dos Estados Unidos, fornecidos pela empresa GE Healthcare do Brasil, e foram montados nesta segunda-feira (6). O investimento total foi de R$ 970 mil, com recursos provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e fazem parte de um montante de R$ 5 milhões, que já teve parte utilizada na aquisição de diversos outros itens para o HM.

De acordo com o representante da empresa, Guilherme Zambetti, este equipamento é o que existe de mais moderno atualmente. “É o único ventilador no mundo que não tem a necessidade de troca de peças internas, proporcionando uma manutenção bastante econômica”, explicou.

Os novos respiradores devem substituir equipamentos que já possuem mais de 15 anos de uso e estão obsoletos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulta e neonatal. O diretor do HM, José Carlos Marzochi, destacou que esta é a primeira vez que o hospital vai contar com esse tipo de ventilador pulmonar. “Esse aparelho realiza um teste de respiração espontânea que identifica como está a situação do paciente e se ajusta. Ele percebe o estímulo do paciente e libera a ventilação necessária, algo que não era possível com os aparelhos antigos”, comentou.

As diversas novas funções disponíveis nos ventiladores adquiridos devem auxiliar os profissionais que atuam na UTI, pois os aparelhos permitem uma análise mais criteriosa do quadro respiratório, além de armazenar o histórico do paciente. A equipe formada por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas vai passar por um treinamento na próxima semana para utilização dos ventiladores e, na sequência, já começam a ser utilizados nas UTIs.