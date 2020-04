Hospital Municipal recebe doação de mais 400 máscaras 3D

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana recebeu a doação de mais 400 máscaras confeccionadas por meio de tecnologia de impressora 3D. Desta vez, os equipamentos foram doados pelo grupo de pais, alunos e professores da escola Avenues World School, que fica no município de São Paulo.

Segundo o representante do grupo, João Costa, os membros estão trabalhando para desenvolver máscaras de proteção para médicos e para a população em geral no enfrentamento ao Covid-19. “Seguindo a missão da escola, decidimos encarar a situação de pandemia em que nos encontramos pragmaticamente, analisando o que poderíamos fazer para ajudar”, explicou.

“Com essa ajuda de voluntários, pais, alunos e professores, estamos fabricando essas máscaras em impressoras 3D e confeccionando-as em casa, junto com a limpeza e esterilização. Esperamos que essas máscaras possam ajudar os profissionais da saúde e a população, diminuindo os riscos de contaminação e propagação do vírus”, comentou o representante dos doadores.

O diretor superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, agradeceu a doação em nome de toda equipe do HM. “É gratificante saber que toda a sociedade está mobilizada neste momento tão delicado de enfrentamento à pandemia do Covid-19”, ressaltou. Ficamos bastante comovidos em saber que um grupo de pais da Escola Avenues de São Paulo se mobilizou nesta ação, contagiando alunos, professores e comunidade local sobre a importância de uma ação solidária”, finalizou.

O Hospital Municipal de Americana fica localizado na Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.