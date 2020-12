Hospital Municipal recebe investimento de mais R$429 mil em equipamentos

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) recebeu o investimento de mais R$ 429 mil em equipamentos, sendo dois aparelhos de anestesia para uso no Centro Cirúrgico, no valor total de R$ 384 mil, e três berços aquecidos para uso no Centro Obstétrico, no valor total de R$ 45 mil.

Os berços chegaram no dia 18 de novembro e já estão sendo utilizados. De acordo com o diretor do HM, José Carlos Marzochi, eles possuem sistema ventilatório controlado para recepção de recém-nascidos, garantindo maior segurança aos procedimentos. “Esse é um diferencial que os berços que tínhamos antes não possuíam, representando um grande avanço para nossa maternidade e, claro, proporcionando um atendimento ainda melhor à população”, comentou.

Já os dois aparelhos de anestesia chegaram nesta semana e a equipe do Centro Cirúrgico está em treinamento para utilização. Segundo a diretoria técnica do HM, os equipamentos devem proporcionar diversas melhorias ao atendimento, pois possuem alta capacidade técnica; monitoramento real do gasto/consumo anestésico; precisão em anestesia geral pediátrica; maior precisão da equipe médica e enfermagem pelo conjunto de controles e monitoramento avançado, incluindo agentes anestésicos.

O Centro Cirúrgico do Hospital Municipal possui quatro salas e tem um aparelho de anestesia em cada uma, além de um na sala de tomografia. “Esses dois novos aparelhos, além de serem mais modernos e avançados do que os atuais, chegam para reforçar a estrutura existente, possibilitando que dois aparelhos fiquem de reserva. Isso é fundamental em situações adversas, garantindo maior segurança para os profissionais e pacientes atendidos”, ressaltou Marzochi.

O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou a importância de mais essas aquisições para o Hospital Municipal. “Fico muito feliz em estar terminando meu mandato anunciando a chegada de mais equipamentos novos e modernos para o nosso HM. Foram muitos investimentos neste sentido, algo que era extremamente necessário, assim como diversas melhorias na estrutura física deste local tão importante para a população de Americana”, afirmou. Omar também lembrou que deve entregar neste mês a reforma da Ala 2 do hospital. “Já estamos na fase final das obras e pretendemos fazer essa entrega ainda em 2020”, informou.

Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e fazem parte de um montante de R$ 5 milhões, que já teve grande parte utilizada na aquisição de diversos outros móveis e equipamentos para o HM.