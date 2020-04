Hospital Municipal terá Pronto Atendimento Covid-19 para atender exclusivamente suspeitos da doença

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” vai contar com um Pronto Atendimento Covid-19 na próxima semana. A estrutura do antigo Pronto Socorro está preparada para receber pacientes que tenham os sintomas gripais suspeitos da doença, com atendimento separado das demais pessoas que procuram o HM por outro motivo, minimizando a possibilidade de contágio. O local recebeu nesta quarta-feira (8) a visita do prefeito Omar Najar e do secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano.

O prefeito parabenizou a equipe da Saúde pelo trabalho e elogiou a iniciativa de ter um espaço separado para os atendimentos específicos de casos suspeitos de coronavírus. “A gente fica satisfeito com o trabalho que tem sido feito para ter esse local reservado para o atendimento dos pacientes suspeitos de Covid-19”, comentou. “As instalações tiveram uma reforma para ter especificamente esse atendimento e fico muito satisfeito porque estamos cada dia que passa procurando atender melhor nossa população”, complementou Omar.

De acordo com o secretário, foi realizado um trabalho conjunto para a concretização deste espaço. “Foi um esforço de todos nós, Secretaria de Saúde, Hospital Municipal, várias pessoas ajudando, até da iniciativa privada, para mantermos um local separado”, explicou. Gleberson informou que o local vai contar com placas direcionando os pacientes com sintomas e a triagem será feita em uma área externa. “São 20 leitos, ao lado do hospital, com toda a estrutura de emergência, UTI, que já reservamos para os casos mais graves”, ressaltou.

O secretário ainda comentou que está bastante otimista. “Acredito que conseguimos fazer o dever de casa. Conseguimos montar a estrutura nos antecipando, através dos decretos e tudo o que foi feito, para segurar ao máximo a curva de contaminação em Americana, mas as pessoas precisam continuar nos ajudando”, ressaltou. “Não é para ter uma falsa sensação de segurança, o vírus é perigoso, a complicação pelo vírus mata. E, na minha humilde visão, mata idoso, mata jovem, mata quem tem problema de saúde e mata também quem não tem problema de saúde porque a gente não sabe como o nosso organismo vai responder a um vírus tão agressivo e tão perigoso”, alertou Gleberson.

Hospital de Campanha

Americana vai contar também na próxima semana com um Hospital de Campanha para pacientes suspeitos de coronavírus. Ele está sendo finalizado na antiga UBS Cillos com aproximadamente 30 leitos para média e baixa complexidade.