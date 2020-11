Hugo falha, Brenner marca 2 vezes e São Paulo vence Fla na estreia de Ceni

O São Paulo abriu vantagem na briga com o Flamengo por vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na estreia de Rogério Ceni no comando do time rubro-negro, o Tricolor paulista venceu por 2 a 1, no Maracanã, no primeiro encontro das equipes pelas quartas de final. O jogo de volta acontece na quarta-feira que vem, no Morumbi.

Com dois gols, Brenner se tornou o herói da equipe de Fernando Diniz. Gabigol foi o autor do time da casa, que viu o goleiro Hugo Souza, xodó da torcida, ter falha fatal no jogo. Assim, o São Paulo depende apenas de um empate para avançar na competição. Vale ressaltar que não tem mais o chamado “gol qualificado” como critério de desempate.

Os dois times voltam a campo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo encara o Atlético-GO e o São Paulo enfrenta o Fortaleza.

