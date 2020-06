Idoso de 74 anos é o 18º óbito por Covid-19 de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (22) o registro do falecimento por Covid-19, no sábado (20), de um idoso de 74 anos, morador da Vila Mariana, que estava internado em hospital particular desde o dia 12 de junho. O paciente tinha doença pulmonar e insuficiência cardíaca e é o 18º óbito em razão do novo coronavírus de residentes no município.

Americana registrou também mais um óbito suspeito de Covid-19. Um homem de 64 anos, morador do Jardim Brasil, faleceu hoje (22) no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, onde estava internado desde o dia 12 de junho. Trata-se de um caso suspeito que aguarda o resultado do exame PCR.

O boletim atualizado traz ainda 40 novos casos positivos de Covid-19 no município. Desse total, 11 pessoas realizaram testes rápidos em laboratórios particulares, sendo que 10 estão em isolamento domiciliar e uma já está curada. Os demais realizaram exames PCR, sendo que 18 estão em isolamento domiciliar, nove estão curados e dois estão internados: um homem de 59 anos, da Vila Dainese, em hospital particular; e um homem de 39 anos, da Vila Belvedere, no Hospital Municipal.

Americana registrou ainda 23 novos casos suspeitos de Covid-19, que estão aguardando resultados de exames PCR, além de 229 resultados negativos, sendo 84 de testes rápidos e 145 PCR.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 324 casos positivos, sendo 18 óbitos, 13 internados, 78 em isolamento domiciliar e 215 curados; 134 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo dois óbitos, 13 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 963 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.