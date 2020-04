Incêndio atinge o mercadão municipal de Limeira

Um incêndio atinge parte da estrutura do Mercado Municipal de Limeira (SP), neste domingo (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente começou no início da tarde de ontem e a causa do fogo que provocou uma grande quantidade de fumaça é desconhecida .

A corporação informou que equipes foram mobilizadas para atuar no combate ao incêndio. A Polícia Militar, a Guarda e a Defesa Civil também acompanham a ocorrência, na região central do município.