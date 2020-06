Infrações ambientais e suas consequências será tema de live da campanha Junho Verde

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana segue realizando a campanha Junho Verde “Mesmo à distância, #juntospelomeioambiente”, e nesta quarta-feira (24), às 19 horas, promove uma live sobre Infrações Ambientais e suas consequências com a participação especial de Antonio Jorge da Silva Gomes, Coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, e do guarda municipal e membro do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), Edval De Paula.

São considerados crimes ambientais as agressões ao meio ambiente e seus componentes (fauna, flora, patrimônio cultural e recursos naturais) que ultrapassam os limites estabelecidos por lei. Os crimes ambientais considerados mais comuns são queimada, contaminação de praias, córregos, rios e lençóis freáticos por lixões, esgotos, agrotóxicos e resíduos industriais.

A live será aberta ao público para enviar questões e transmitida nas constas do Instagram da Prefeitura Municipal (@prefeituradeamericana), do Coodenador da Vigilância (@jorgegomes8201) e do Guarda Municipal (@edvaldepaulasouza).

A programação completa da campanha Junho Verde “Mesmo à distância, #juntospelomeioambiente” pode ser conferida no site da Prefeitura Municipal http://www.americana.sp.gov.br

Mais informações pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.