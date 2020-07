Inquérito policial sobre o DAE é arquivado

O DAE de Americana recebeu, na manhã desta terça-feira, a conclusão pelo arquivamento de inquérito policial aberto após a denúncia caluniosa e infundada de um ex-funcionário contra profissionais desta autarquia. A Polícia Civil é o quarto órgão a arquivar investigações sobre o mesmo assunto, depois do Tribunal de Contas Estadual, do Ministério Público Estadual e de sindicância interna.

De acordo com a conclusão da investigação, “houve intensa investigação, inclusive pelo Tribunal de Contas, não se concluindo se o material mencionado seria lixo ou sucata. Não se apurou prejuízo ao erário. Outros bens indicados pelo denunciante foram depois localizados na própria autarquia, como admoestado pelo promotor de Justiça”, cita o documento.

A razão para tais arquivamentos é simples, não houve irregularidades. A falsa acusação de venda irregular de sucatas da autarquia, feita aos profissionais do Departamento de Água e Esgoto de Americana, ganhou contornos ainda maiores com o uso artificial por grupos políticos mais interessados na oposição pela oposição do que com a apuração dos fatos ou com o desenvolvimento da cidade. O DAE foi alvo ainda de uma CEI que nada pôde provar e apenas serviu de palco para discursos inflamados

Os apontamentos, acusações e factóides geraram prejuízos pessoais a profissionais que não mais fizeram do que cumprir suas obrigações e trabalhar em prol do desenvolvimento dos serviços de água e esgoto de Americana.

As providências legais com relação a quem agiu de má fé contra a autarquia serão devidamente avaliadas e tomadas. No mais, cabe destacar que se fez Justiça.