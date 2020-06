Instituto Pague Menos doa 800 cestas básicas ao Fundo Social

Na manhã desta terça-feira (2), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu da Rede de Supermercados Pague Menos, por meio do Instituto Pague Menos, a doação de 800 cestas básicas que serão destinadas a diversas famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19. A força-tarefa está sendo realizada pela Secretaria de Ação Social e pelo Fundo Social. Diego Cicconato, Edna Brunheira e Carolina Panuncio representaram o Instituto Pague Menos e acompanharam a entrega.

“É uma satisfação poder ajudar Americana e como o nosso serviço é essencial, entendemos que podemos ser exemplo para outros empresários também fazerem doações. Planejamos até setembro doar 50 mil cestas para a região, e em Americana serão aproximadamente 5 mil, sendo que a grande maioria irá para o Fundo Social e algumas instituições. Conhecemos o trabalho feito por este órgão, que conhece a cidade e a realidade das pessoas e elas podem distribuir as doações da melhor maneira possível, não destinando para um único lugar, sendo feito de forma homogênea”, disse o gerente de inteligência de mercado e marketing da Rede de Supermercados Pague Menos, Diego Cicconato.

O prefeito Omar Najar agradeceu ao instituto pela iniciativa. “São ações que têm ajudado muito a nossa cidade, pois contribuem para que o município enfrente esta pandemia”, disse.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, agradeceu as doações e falou sobre as distribuições feitas. “Quero agradecer ao Instituto Pague Menos e a família Santichio pela doação das 800 cestas básicas que chegaram ao Fundo Social e hoje mesmo serão distribuídas 594. Estamos encaminhando para três bairros de Americana: São Jerônimo, Nossa Senhora Aparecida e São Manoel. A Secretaria de Ação Social fará essa distribuição. Fiquei muito contente, porque além de Americana, o Pague Menos está ajudando outras 18 cidades que mantém loja e pensando nessa ação solidária, pretendem extender a ação até setembro”, disse.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.