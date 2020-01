Inter vence o Corinthians e garante vaga na final da Copinha

O Internacional do técnico barbarense Fábio Matias é o primeiro finalista da Copinha. Na noite desta terça-feira, o Colorado venceu o Corinthians por 3 a 1 na Arena Barueri e eliminou o maior detentor de títulos da competição.

A final da da Copinha ocorre no próximo sábado (25), no Estádio do Pacaembu. O adversário do Inter na decisão será definido no confronto entre Grêmio e Oeste, marcado para a tarde desta quarta-feira (22).