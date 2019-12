Japão irá lançar um ar-condicionado portátil para ser colocado na roupa

O aparelho serve tanto para refrescar quanto para esquentar

Há dias que nós brasileiros realmente sofremos com o calor. As temperaturas do verão brasileiro abalam qualquer um. Porém, a tecnologia trabalha a favor do homem e a novidade agora é um ar-condicionado portátil para ser usado nas roupas. Isso mesmo! Parece loucura, mas é verdade! Uma verdade bem refrescante inclusive! Hehe

O aparelho criado pela empresa Sony foi denominado de Gadget e é tão pequeno que cabe em um bolso. A temperatura é controlada por um aplicativo do ceular.

Este projeto foi apresentado em 2015 no First Flight, uma plataforma japonesa. A ideia já angariou 544 mil euros e seu lançamento já está previsto para o Japão no ano de 2020.

O aparelho possui a opção de refrescar ou aquecer. Portanto, pode ser usado tanto para os dias frios, como os dias quentes.

O Gadget foi projetado para ser usado na parte de traz da camisa, regulando a temperatura corpórea. A temperatura poderá ser diminuída em até 13 graus, afim de refrescar ou aumentar 8 graus, afim de aquecer. Sua autonomia é de 24 horas e demora apenas 2 horas para a bateria ser carregada.

O preço de uma Gadget, a princípio, deverá variar entre 12,760 yen (cerca de R$ 475,00 reais) para um aparelho que regula manualmente, ou 17,380 yean (cerca de R$ 647,93 reais) para um aparelho que ajusta sua temperatura automaticamente. Lembrando que estes valores são referidos para o Japão.