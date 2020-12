A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana), seguindo o Plano São Paulo sobre o retorno à fase vermelha e para evitar a aglomeração e combater a disseminação da Covid-19, alterou as datas de abertura do Jardim Botânico neste período de final de ano e informa que o local estará aberto apenas nos dias 28 e 29 de dezembro, das 6 às 14 horas. O retorno ocorre apenas no dia 4 de janeiro, segunda-feira.