Jean Gorinchteyn é o novo Secretário da Saúde do Estado de SP

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (21) que o médico Jean Gorinchteyn, é o novo Secretário de Estado da Saúde de São Paulo. Infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital Israelita Albert Einstein, o novo Secretário substitui o médico José Henrique Germann Ferreira, que ocupava o cargo desde o início da atual administração e deixa a função devido a recomendações médicas.

O doutor José Henrique Germann, ao longo de um período de 19 meses, cumpriu brilhantemente o trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo”, afirmou o Governador. “Não houve nenhuma razão de qualquer outra ordem exceto a orientação de saúde que ele recebeu de seus médicos. Quero publicamente agradecer ao doutor Germann pela qualidade do trabalho, confiança, dedicação e capacidade de integrar e harmonizar equipes”, acrescentou Doria, que pediu uma salva de palmas em deferência a Germann.

Gorinchteyn é professor de infectologia na Universidade de Mogi das Cruzes, onde se formou há 28 anos. Também é mestre em doenças infecciosas pela Coordenação dos Institutos de pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e fez doutorado em neurologia experimental pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Desde o ano passado, Jean é embaixador do Instituto Trata Brasil, que apoia as ações pela universalização do saneamento.

“Quero agradecer ao Governador João Doria pela confiança e por acompanhar o nosso trabalho desde o início da pandemia no Instituto Emilio Ribas e que isso motivou minha vinda até aqui”, afirmou o novo Secretário de Saúde. “Temos que entender que existe continuidade, não existe troca. Nós estamos progredindo de uma forma faseada, fazendo com que São Paulo volte a ter esse novo normal de forma gradual, dando abertura para que todos possam retomar suas vidas e a economia, mas sempre lembrando da segurança e da saúde da população”, frisou Gorinchteyn.

A troca ocorre após o Secretário Germann se afastar por motivos de saúde. Desde o início da atual gestão estadual, Germann sempre trabalhou em prol da Saúde Pública e, principalmente neste momento de pandemia, atuou para salvar vidas. No início deste mês, ele apresentou problemas cardiovasculares e decidiu se afastar das atividades para cuidar da saúde. Germann continuará como assessor especial do Governo do Estado, mas seguirá uma rotina mais tranquila.

“Pequenos sustos podem significar grandes alertas. No último dia 3 de julho, dei entrada no hospital Albert Einstein, sendo submetido a diversos exames, incluindo o de cateterismo cardíaco. A recomendação médica foi diminuir as atividades inerentes às funções executivas. Gostaria de agradecer ao Governador João Doria pela confiança em mim depositada para assumir o honroso cargo de Secretário de Saúde no início de sua gestão e a quem expresso minha total gratidão”, declarou Germann.