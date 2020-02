Jovem continua desaparecida e Família pede Ajuda

Uma mulher está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste. Rosemary França, de 33 anos foi diagnosticada com depressão pós-parto e tomava remédios contra a doença, segundo a família.

Rosemary é moradora de Americana, mas após o diagnóstico passou a morar com a família do marido em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo amigos, a mulher está desaparecida deste as 15h de ontem, quando os sogros notaram que Rosemary não estava mais em casa. Ela deixou os dois filhos, um bebê com 3 meses e o mais velho, de 11 anos, com os avós.

A família registrou o boletim de ocorrência . Segundo informações, a mulher foi vista pela última vez na região central da cidade.

informações entre em contato com a Policia no 190 .