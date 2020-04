JOVENS USAM FACA PARA ROUBAR BICICLETA E R$ 600 NO PARQUE DA LIBERDADE

Um trio foi detido na tarde desta terça-feira (14) após roubar uma bicicleta e R$ 600 no bairro Parque da Liberdade, em Americana (SP).

De acordo com informações da corporação da guarda eles foram solicitados na Rua Serra Dourada, onde em contato com a vítima, pegou as informações sobre o crime ocorrido.

A vítima contou ter sido abordada por três indivíduos que em posse de uma faca a renderam e roubaram a quantia de R$ 600 e uma bicicleta. Em seguida, indicou os envolvidos para os guardas.

Uma das partes tentou fugir da abordagem e agrediu os dois guardas, mas foi prontamente contido. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e um boletim de ocorrência registrado.