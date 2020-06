Junho Verde faz live com o biólogo Thiago Pietrobon

Nesta sexta-feira (5), às 19 horas, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a ação Junho Verde “Mesmo à distância, #juntospelomeioambiente” realiza uma live com o biólogo e diretor da Ecossuporte Assessoria, Thiago Pietrobon, no Instagram da Prefeitura de Americana.

O Junho Verde 2020 está sendo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e conta com uma diversificada programação.

A live com o tema “Meio ambiente hoje e no pós-pandemia”, poderá ser assistida nas contas do instagram da Prefeitura Municipal (@prefeituradeamericana) e do Thiago (@thiagopietrobon), e será aberta para o público participar e sanar dúvidas.

O Junho Verde 2020 tem como objetivo aumentar a conscientização e engajamento da população às questões ambientais e respeitando o distanciamento social recomendado, será digital com lives, cursos e lançamentos.

Confira as atividades que serão atualizadas semanalmente no site e nas redes sociais da Prefeitura Municipal:

– Curso “O Despertar Ambiental” para educadores

– Curso “O Despertar Ambiental” para estudantes e população em geral

– “Lives” em formato de entrevistas com Especialistas Ambientais

– Lançamento da Cartilha de Bem-estar Animal (versão digital)

– Lançamento da Cartilha Contra Pesca Predatória (versão digital)

– Colocação de faixas, intensificando a campanha contra Queimadas e Descarte Irregular

– Iluminação de parte da Avenida Brasil

Mais informações pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.