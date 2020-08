Junta Militar comunica alistados sobre seleção para o Tiro de Guerra

A 4ª Delegacia de Serviço Militar e a Junta Militar de Americana informam que os nascidos em 2002 e que se alistaram este ano estão recebendo comunicados por SMS ou e-mail convocando-os a cumprirem a seleção geral para o Tiro de Guerra, que ocorrerá entre 16 e 24 de setembro em dois horários: das 7 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Os jovens convocados deverão comparecer ao Tiro de Guerra, na Rua Florindo Cibin, nº 2.675, no bairro São Domingos, com os seguintes documentos pessoais: Certificado de Alistamento Militar (CAM) impresso; Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento ou Casamento; exames, atestado ou laudo médico e declaração escolar, se for o caso de comprovar motivos para uma eventual dispensa. Serão aceitos somente documentos originais, não havendo possibilidade de aceitação de digitalizados ou fotografados. Ressalte-se que só deverão comparecer ao Tiro de Guerra as pessoas convocadas para a seleção.

Nos dias de seleção, a Junta Militar do Campo Limpo permanecerá fechada, retomando as atividades a partir de 25 de setembro.