Ladrões levam carro na Rua XV de Novembro em S.B.O

Quatro indivíduos, um deles armado de revólver de cano curto, roubaram na noite de ontem (18) o veículo Onix cor preta, 2017, placas GIS-7819-Santa Bárbara d’ Oeste, de propriedade do escrevente A.A.F. 48 anos morador na região central de Santa Bárbara d’ Oeste.

Ele relatou no Plantão Policial que estacionou o veículo por volta das 22h15, na Rua XV de Novembro, Jardim Laudissi, para fazer um descarte em uma caçamba, quando surgiram 4 indivíduos, todos trajando de agasalho e, um deles, de posse de um revolver de cano curto anunciou o roubo.

No interior do veículo estavam os documentos do escrevente e a carteira com R$ 800,00. Os ladrões fugiram tomando rumo ignorado.