Live “O Racismo e as violências” foi reprogramada para o dia 8

A live “O Racismo e as Violências”, da Frente Feminista Marielle Vive, que estava prevista para esta segunda-feira (30), às 20h, foi reprogramada para o dia 8, no mesmo horário, e poderá ser acessada por meio do Instagram – @frentefeminista_mariellevive. A atividade faz parte da programação da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas.

Também houve mudança na programação do dia 6 de dezembro, que iria ser presencial, na Praça Malala, mas devido à pandemia, será realizada virtualmente. Está prevista para às 16h, a Roda de Conversa com o tema “A economia criativa no combate a violência contra as mulheres”. As mediadoras serão Zina Sandra Covesi, consultora de viagens, especialista em Turquia e viagens exóticas, e Clarissa Oliveira, professora e ativista social.

Na manhã desta segunda-feira (30), foi realizada, no auditório do CREAS, a palestra sobre “Direitos Sexuais e Reprodutivos e Atendimento a mulheres em situação de violência na Saúde”. O evento foi voltado para as equipes de proteção social e teve as participações de Natália Maroni e Renata Bertucelli (enfermeiras da rede municipal de saúde).

Confira a programação para os outros dias:

1/12 – 13h30: Live “Masculinidade Tóxica”, com o advogado Dr. Alexandre Icibaci Marrocos de Almeida. Público: Adolescentes (Programa Jovem Aprendiz e Serviço de Convivência Familiar e Vínculos). Participação virtual – Plataforma teams.

3/12 – 19h: “Violência institucional contra mulheres”, com Karina Pereira Sabedot, especialista em Segurança Pública pela UFRGS, mestre em ciências Humanas e Sociais Aplicadas pela UNICAMP. Psicóloga clínica, psicóloga na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e docente nos cursos de psicologia e direito da Faculdade Anhanguera em Piracicaba. Participação virtual – Plataforma teams.

5/12 – 15h: Capacitação “Escuta Especializada para identificação de assédios e violências nas escolas”, com a psicanalista Cristina Mascondes e a psicóloga Talita Salati Lahr. Frente Feminista Marielle Vive e Comitê contra Assédio nas Escolas. Participação virtual – Plataforma Zoom.

7/12 – 13h30: Live “Jovens homens pelo fim da violência contra as mulheres e meninas”, com Sergio Barbosa, professor universitário de filosofia, especialista em masculinidade e violência de gênero. Participação virtual – Plataforma teams.

10/12 – 9h: Posse CMDM Americana (biênio 2020/2022). Palestra: “Atribuições do CMDM na defesa dos direitos e implementação de políticas públicas para mulheres”, com Luana Bruzasco, advogada – Direito das famílias; PLP; Conselheira de Direito em Piracicaba. Participação presencial – auditório da OAB (Rua Cristóvão Colombo, 155, Parque Residencial Nardini).