Lojas do calçadão de Americana vão abrir das 10h às 14h nesta segunda 01/06

Doria anunciou as primeiras medidas de flexibilização da quarentena e classificou Americana na fase 2. Essa que libera a reabertura das lojas, com capacidade máxima de pessoas equivalente ao número de funcionários, funcionamento em apenas 4 horas do dia, além de aplicação de 3 cartazes, disponibilização de álcool em gel, filas e corredores de de sentido único e distanciamento de 1,5m entre cliente e vendedor ou caixa.