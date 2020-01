Maine Najar e deputado acompanham obras do primeiro Banco de Alimentos de Americana

Nesta terça-feira (14), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar, e o deputado federal Vanderlei Macris visitaram as obras do futuro e primeiro Banco de Alimentos de Americana, no antigo prédio da Merenda Escolar, no Jardim São Pedro. A reforma está sendo feita com recursos de R$ 250 mil oriundos de emenda do deputado federal.

O objetivo do Banco de Alimentos é organizar num só local todas as doações de frutas, verduras, legumes, entre outros, para montagem de kits e distribuição para grupos e entidades assistenciais de Americana.

“A unidade vai incrementar o trabalho que já realizamos no Fundo Social e, sem dúvidas, vamos aumentar ainda mais as ações envolvendo pessoas e famílias em estado de vulnerabilidade. Após a conclusão da reforma, que deve ser feita em 120 dias, partimos para a captação de doações. A última etapa será formar a logística para a distribuição dos alimentos. É um projeto grande, organizado e que irá beneficiar muitas pessoas”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

O Banco de Alimentos foi elaborado pelo Fundo Social e conta com parceria da Secretarias da Habitação e Desenvolvimento Urbano e da Educação. Com os recursos, a prefeitura está fazendo a reforma, construção e aquisição de equipamentos.

“Após demanda do vereador Rafael Macris, destinamos R$ 250 mil para a realização da reforma e compra dos equipamentos. O principal objetivo é evitar o desperdício, tão comum em várias cidades. A primeira parte da verba, R$ 50 mil, já foi liberada, e conforme a medição da obra, será liberado o restante do valor. É um excelente projeto, parabenizo a Maine pela preocupação com a população e vamos dar condições para a cidade ter um canal para os alimentos de feiras, supermercados, hortas, que seriam desperdiçados”, disse Macris.

O convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF) para o repasse da emenda parlamentar ao município foi assinado no dia 4 de janeiro.