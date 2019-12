Mais de 3 mil presos devem ser beneficiados com saidinha na região

A partir da próxima sexta-feira (20) mais de 3 mil detentos serão liberados temporariamente na região para a “saidinha” de Natal e devem retornar no dia 02 de janeiro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SAP).

A Lei da saída temporária (Lei nº 7.210/84 , Artigo 122) determina que os presos em regime semi-aberto poderão obter autorização para sair do estabelecimento prisional para visitar a família. As saídas temporárias acontecem no Natal/Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças/Finados.

Conforme o artigo 123, para ser beneficiado o preso deverá ter bom comportamento, ter cumprido o mínimo de um sexto da pena (caso o condenado seja primário) ou um quarto (para os reincidentes).