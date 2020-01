Mais macacos voltam a habitar ilha dos primatas no Parque Ecológico

três macacos da espécie aranha-de-testa-branca voltaram a morar na ilha dos primatas no Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco”. De acordo com o diretor, João Carlos Tancredi, o retorno ao recinto está sendo feito conforme a conclusão das reformas nas ilhas e pausadamente para não impactar os animais. Na próxima semana, dois macacos da espécie aranha-de-cara-preta também devem deixar o ambiente reservado que estão desde o início do desassoreamento do lago principal do Parque.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, falou sobre a reforma nos locais e o retorno dos bichos. “O espaço ficou mais amplo e com brinquedos novos. Não tivemos problemas nessa transição, pois os macacos voltaram para as ilhas tranquilamente e se readaptaram com muita facilidade”, disse.

No total, o Parque Ecológico abriga 13 macacos e, de acordo com Tancredi, as melhorias nas ilhas foram feitas pensando na qualidade de vida dos animais. Foram feitas implantação de enriquecimento ambiental, troca do gramado e instalação de novos abrigos.