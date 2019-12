Mão formigando pode ser diabetes, hipotireoidismo e até carência vitamínica

eurologistas e neurocirurgiões são considerados os especialistas que têm chance de melhor investigar e tratar esse tipo de queixa, especialmente porque são treinados para avaliar os nervos periféricos e os seus níveis de sensibilidade. Contudo, clínicos gerais, reumatologistas e ortopedistas também podem examiná-lo. Para saber qual é a hora certa para procurar ajuda especializada, observe as características do sintoma. Se ele persistir ou demorar para passar, procure um médico.

Além das situações acima descritas, a alteração de sensibilidade pode ser acompanhada por:

Em geral, isso acontece nas extremidades, como as mãos, mas pode afetar outras partes do seu corpo.

A parestesia pode ser uma pista para uma enfermidade mais grave. Diagnosticá-la precocemente pode fazer diferença na evolução da doença. Além disso, “nos tratamentos precoces a melhora do quadro tende a ser mais satisfatória do que em casos em que o sintoma se tornou crônico”, alerta Fernando Herrero, docente da divisão de cirurgia de coluna do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor da FMRP-USP.

Todas as pessoas podem ser acometidas pela perda de sensibilidade temporária, independentemente de seu gênero ou idade. Porém alguns grupos poderão apresentar o sintoma com maior frequência. Confira:

A origem mais comum da parestesia é a compressão por posturas ou posicionamentos inadequados, o que é relatado como “a mão dormiu”. A sensação passa logo e desaparece de modo espontâneo. Isso pode ocorrer quando você dorme sobre uma das mãos, por exemplo. A explicação é de José Oswaldo de Oliveira Júnior, neurocirurgião funcional, presidente da comissão de dor da AMB (Associação Médica Brasileira).

As causas desses formigamentos são classificadas como transitórias e crônicas. Veja a seguir:

Transitórias (passam rapidamente)

Causas crônicas (duram no tempo)

E as doenças do sistema nervoso central?

AVC (Acidente Vascular Cerebral) e tumores podem até ser a causa da parestesia, mas elas não são simétricas. Isso significa que o sintoma acometerá metade do corpo e não será um sinal isolado. “Pode-se observar outros sintomas associados, como perda de força e redução da sensibilidade”, explica Luciane Filla, neurologista e neurofisiologista clínica, docente da Faculdade de Medicina da PUC-PR. “Nesses casos, o formigamento na mão, sozinho, é muito raro que aconteça”, acrescenta a médica.

Como é feito o diagnóstico

Na hora da consulta, o médico vai ouvir a sua história e fará o exame físico. Os especialistas afirmam que muitas vezes nem é necessário um exame complementar —principalmente porque as possíveis causas do formigamento nas mãos apresentam também outros sinais que vão dando pistas para chegar a uma conclusão.

Apesar disso, alguns exames, como a eletroneuromiografia, podem ser solicitados. Este teste, por exemplo, ajuda o médico a classificar a gravidade da Síndrome do Túnel do carpo, uma das causas mais comuns do formigamento nas mãos.

A realização de exames complementares como os de imagem —radiografia, ultrassom, ressonância magnética— e exames laboratoriais, vão confirmar ou descartar as outras possíveis e frequentes origens do problema, como as doenças metabólicas (diabetes, hipotireoidismo e carência vitamínica).

Como é feito o tratamento

Ele dependerá da origem do formigamento. Entretanto, as estratégias terapêuticas se dividem em duas modalidades: as etiológicas (tratam a causa) e as sintomáticas (tratam a parestesia).

Nas situações metabólicas, como o diabetes, falta de vitaminas, hipotireoidismo —as doenças de base devem ser tratadas. Se é o caso da Síndrome do carpo, por exemplo, fisioterapia, uso de talas, medicamentos e até mesmo cirurgia poderão ser indicados.

Dá para prevenir?

A professora de Reumatologia da Faculdade de Medicina da PUC-PR, Liz Ribeiro Wallim, garante que sim. Mas adverte que a investigação do que pode estar desencadeando o formigamento nas mãos é essencial.

“O que o pessoa precisa lembrar é que a parestesia é um sinal de alerta de que há algo que não está certo”, diz. “Desde que se faça o diagnóstico, se estabeleça a causa, abordando-a de forma adequada, é, sim, possível prevenir o sintoma”, completa a médica.

O que você pode fazer para evitar o problema?

Quando o formigamento é do tipo transitório, você deve movimentar as mãos ou livrar-se de alguma roupa ou acessório que possa estar comprimindo seus braços ou seu corpo. Você também pode reduzir as chances de sentir esse desconforto colocando em prática as seguintes estratégias:

Reduza o risco de ter problemas no pescoço ou na coluna, ou seja, tenha cuidado ao levantar pesos; evite movimentos repetitivos; faça pausas durante o trabalho; evite má postura;

Controle o diabetes;

Evite o consumo excessivo de álcool;

Esteja atento à alimentação para evitar deficiências vitamínicas, especialmente a B12, relacionada à saúde do sistema nervoso. Caso suspeite que este é seu caso, fale com um médico sobre a eventual necessidade de adequação da dieta ou suplementação.

Fontes: José Oswaldo de Oliveira Júnior, neurocirurgião funcional, Presidente da Comissão de Dor da AMB (Associação Médica Brasileira), Diretor Científico da SBED (Sociedade Brasileira Para o Estudo da Dor), Diretor da Central da Dor e Estereotaxia do AC Camargo Cancer Center, docente responsável da disciplina de Dor Oncológica da Escola de Oncologia Celestino Bourroul; Fernando Herrero, docente da Divisão de Cirurgia de Coluna do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) e Cirurgião de Coluna do Grupo de Ortopedia do Hospital Sírio Libânes – Unidade de Brasília; Liz Ribeiro Wallim, professora de Reumatologia da Faculdade de Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Luciane Filla, neurologista e neurofisiologista clínica, docente da Faculdade de Medicina da PUC-PR. Revisão técnica: Luciane Filla.

Referências: Ninds (National Institute of Neurological Disorders and Stroke); BMS Best Practice; Mahdi Sharif-Alhoseini, Vafa Rahimi-Movaghar, Alexander R. Vaccaro. Underlying causes of paresthesia. Intechopen. 2012.