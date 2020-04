Médico infectologista reforça que usar máscara ajuda evitar transmissão de coronavírus para outras pessoas

“Você usar máscara evita passar para outras pessoas. Lembrar que não só a questão das máscaras, mas da limpeza das mãos é muito importante, porque mesmo usando máscara, se tocar a máscara, você estará com a mão contaminada”. A declaração é do médico infectologista Arnaldo Gouveia Junior, que tem experiência de 30 anos na área, e destacou o objetivo da utilização das máscaras nesse momento de pandemia do coronavírus.

Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da pandemia provocada pelo coronavírus, uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem das prateleiras. Dessa forma, a confecção de máscaras caseiras tem se tornando um fenômeno mundial e qualquer cidadão pode fazer a sua em casa.

O médico infectologista de Americana destaca que as máscaras caseiras são bastante efetivas para que uma pessoa doente não transmita o coronavírus. “Temos que lembrar que até um quarto das pessoas que estão com Covid-19 não sabem, não sentem nada, e estão passando. Acham que é uma ‘pigarrinha’, nariz escorrendo, e estão transmitindo”, comentou Arnaldo.

O especialista lembrou ainda sobre a importância de lavar as mãos. “Se tiver a doença e não saber, quando pegar na mão do outro, você pode transmitir ou pegar da outra pessoa. Lavar frequentemente as mãos, se não tiver água, passar o álcool, que é extremamente efetivo para o Covid-19”, ressaltou.

Ele explicou ainda que a máscara tem a utilidade de evitar a transmissão da doença em locais que você está a menos de um metro e meio de outra pessoa. “Não faz sentido andar de máscara dentro do carro ou em um lugar que não tenha mais ninguém”, finalizou Arnaldo.

Saiba como fazer sua máscara

*Fonte: Ministério da Saúde