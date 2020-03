Meio Ambiente organiza a “Hora do Planeta” em Americana

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana e diversos parceiros estão organizando o evento mundial “Hora do Planeta”, a ser realizado nos dias 27 e 28 de março, na Praça Comendador Müller. Este é o maior movimento global de combate às mudanças climáticas, tem abrangência mundial, é organizada pela WWF (World Wide Fund for Nature) e tem como objetivo incentivar atitudes sustentáveis ao redor do planeta, por meio de um ato simbólico de apagar as luzes durante uma hora.

No primeiro dia, a partir das 17 horas, será realizada uma roda de discussão sobre mudanças climáticas com muito conteúdo informativo. Já no sábado, o evento contará com atividades a partir das 12 horas e, das 20h30 até ás 21h30, as luzes da praça se apagarão, em adesão ao movimento mundial. Além das pautas de educação ambiental, estão programadas atrações musicais, dança e praça de alimentação.

Na última sexta-feira (6), a Secretaria de Meio Ambiente organizou uma reunião com potenciais parceiros para apresentar a programação e proposta do evento neste ano. “Será um momento de lazer para toda a família e também uma oportunidade para conscientizarmos a população sobre diversos tipos de cuidados com o nosso meio ambiente. Se todos praticarmos e levarmos esses ensinamentos adiante, podemos ter um mundo ecologicamente melhor”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

Mais informações sobre o projeto em Americana podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.

Sobre a Hora do Planeta – “Muito mais do que um apagar de luzes”

A Hora do Planeta nasceu em 2007, em Sydney, na Austrália, e logo ganhou o mundo. Todos os anos, centenas de milhões de pessoas se unem ao movimento, que tem como objetivo conscientizar indivíduos, empresas e poder público a respeito dos problemas das mudanças climáticas e de como todos nós podemos fazer algo para reverter esse quadro.

Ao desligar as luzes em um determinado momento do evento, é transmitida uma mensagem de cuidado e preocupação com o meio ambiente. Os sessenta minutos são um marco e a conscientização e o desejo de mudança devem estar em todos as horas de nossas vidas. Mais informações sobre a Hora do Planeta, acesse o site www.wwf.org.br .