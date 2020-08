Meio Ambiente recebe material e equipamento para parque e obras de melhoria na cidade

A Secretaria do Meio Ambiente de Americana receberá, por meio de ações de compensação ambiental, equipamentos para o Parque Uga Uga, para obras de reforma e para os serviços da Unidade de Praças e Jardins. O equipamento está dentro do prazo de entrega e servirá para avançar nas obras do parque e ainda para aperfeiçoar serviços de poda e limpeza.

Nos próximos dias a Pasta receberá balanço triplo, cavalinho infantil, escorregador samurai, gangorra, ponte pênsil de brinquedo, falsa baiana, escada de pneus e casa de areia; brinquedos que serão destinados ao Parque Uga Uga, que também receberá 2,5 mil metros quadrados de grama esmeralda. A mesma empresa fará, por meio do trabalho de compensação ambiental, a entrega de duas motos Yamaha YBR Factor 125, que serão utilizadas nas ações de fiscalização da Pasta; de material de construção para obras no banheiro da Praia Azul e Roçadeiras, sopradores e motosserras para os trabalhos da UPJ.

A empresa também dará a carroceria e o guindaste para um caminhão, este doado por uma outra empresa por meio de compensação, que serão também utilizados no trabalho de poda.

O secretário do Meio Ambiente, Roberto Sablevski, destacou o trabalho do prefeito para melhoria da estrutura da Pasta e o esforço por ações na cidade. “É um trabalho que a administração Omar Najar sempre fez, que é o de buscar benefícios à nossa infraestrutura e sempre agir em favor da nossa cidade. Fico feliz em podermos receber todo esse material e, enfim, entregá-los em forma de serviço à população”, disse.