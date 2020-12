Menina de dois anos morre após ser atingida por tanquinho no bairro Vale das Nogueiras, em Americana.

A menina de dois anos, identificada como Catarina Ourives, brincava no quintal quando se pendurou no eletrodoméstico que caiu sobre ela. A pequena era moradora de Xambrê, no distrito de Casa Branca, próximo a Umuarama, no Paraná. ela passava as férias na casa de familiares em Americana.

Após o acidente, a menina foi socorrida para o Pronto Atendimento Luiza da Motta Tebaldi, no Antônio Zanaga e posteriormente foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.