moradora de Americana pede ajuda através de bilhete em árvore

Uma moradora de Americana resolveu pedir ajuda de uma forma diferente. Ela colou em uma árvore do bairro Nova Carioba um bilhete em que pede a doação de alimentos.

“Meu nome é Danilla e estou pedindo ajuda de alimentos. Estou passando por muitas dificuldades nestes dias. Nos ajude por favor”, disse ela em um bilhete. Uma pessoa que passava pela rua viu o pedido e compartilhou a imagens nas redes sociais.

A mulher disponibilizou no final do texto o endereço onde reside com a família. Quem desejar ajudar, pode encaminhar as doações para a Rua Romeu Benazi, 135, no bairro Nova Carioba, em Americana. O telefone da Danilla é o 19 99203-0784