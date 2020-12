Morcego positivo para Raiva é encontrado no Parque das Nações

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, um morador do bairro Parque das Nações localizou um morcego morto na Rua Tanzânia, no dia 26 de outubro. Ele foi encaminhado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que por sua vez o enviou ao Instituto Pasteur, de São Paulo, laboratório de referência que confirmou a presença do vírus da Raiva.

Diante da confirmação, uma equipe de agentes de saúde desencadeou uma atividade educativa junto aos moradores de aproximadamente 1.300 imóveis, localizados num raio de 500 metros do local onde o animal foi encontrado. A ação consiste na distribuição de material educativo, esclarecimento aos moradores sobre o quê fazer em caso de se deparar com um morcego no quintal, além do reforço quanto à necessidade da população manter em dia a vacinação antirrábica dos cães e gatos.

Ainda de acordo com o setor, não há registro de contatantes humanos e nem animais, provenientes desse animal encontrado. Por essa razão as atividades, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, são feitas com o objetivo de monitorar a circulação viral, já que o fato de um morcego testar positivo significa que o vírus está em circulação no município.

Casos de Raiva Animal em Americana:

1996 – Gato (Iate Clube de Campinas)

12/8/2002 – Cavalo (Clube dos Cavaleiros)

30/05/2003 – Morcego (Vila Bertini)

19/04/2018 – Morcego (Antônio Zanaga 1)

04/07/2018 – Morcego (Jardim Nossa Senhora do Carmo)

16/03/2020 – Morcego (Balneário Riviera)

26/10/2020 – Morcego (Parque das Nações)