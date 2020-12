Morre o humorista ‘Rodela’ do Programa do Ratinho

Morreu na noite desta quarta-feira(2), o humorista Luiz Carlos Ribeiro, de 64 anos, popularmente conhecido como “Rodela”.

A morte foi anunciada pelo diretor do programa, Murilo Bordoni. Ribeiro estava internado com pneumonia e coronavírus na UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Guarulhos, desde o dia 26 de novembro.