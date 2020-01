MOTORISTA TEM CARRO ARRASTADO DEVIDO A ENXURRADA

A forte chuva que atingiu a região na tarde de ontem (12), ocasionou diversos pontos de alagamentos na cidade de Americana (SP) e a enxurrada chegou a arrastar um veículo para dentro do Rio Piracicaba.

o Corpo de Bombeiros e alguns militares atuaram no resgate do condutor, na Avenida Nicolau João Abdala.

No local, a equipe se deparou com o carro no meio do rio, parcialmente submerso e ainda sendo arrastado pela água.

Populares que presenciaram o caso, disseram aos bombeiros que a vítima conseguiu se agarrar em um galho de árvore e que estava indo rio abaixo.

De imediato, um bote foi colocado na água para a busca e resgate, e a equipe localizou a vítima, um homem de 51 anos, a cerca de 1 km do local onde o veículo foi avistado.

O homem estava exausto e sem forças, mas foi resgatado consciente e encaminhado ao Hospital São Francisco.

Diversos pontos do município sofreram com alagamentos nos bairros Vila Carioba, Vale das Nogueiras, e trechos das avenidas São Jerônimo, da Saúde, Affonso Pansan, Avenida Antônio Pinto Duarte e Rua Maria Quitéria.

No Antônio Zanaga, a água invadiu uma casa, mas não houve danos graves.