MULHER DANIFICA CADEIRA DE RODAS NO AFONSO RAMOS POR DEMORA NO ATENDIMENTO

Uma mulher de 40 anos teve um surto nervoso e danificou uma cadeira de rodas do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, em Santa Bárbara d’Oeste ontem segunda dia (09).

a Guarda Civil Municipal (GCM) foi notificada sobre o caso e se deslocou até a unidade médica.

No local, os GCMs foram informados que uma paciente teve um surto nervoso e acabou quebrando o descanso de pé do lado esquerdo de uma cadeira de roda. No registro não está relatado o que teria motivado o estado nervoso da paciente.

Ela foi medicada e permaneceu em observação no hospital.

um boletim por dano ao patrimônio foi registrado.