Mulher é agredida pelo marido

Uma mulher de 34 anos, manicure, residente do Jardim São Fernando, foi vítima de violência doméstica. A Guarda Civil Municipal foi solicitada no PS Dr. Afonso Ramos, onde a vítima deu entrada com escoriações no braço direito.

Ela relatou aos GCMs que foi vítima de agressão após dizer ao marido, o serralheiro I.G, 43, que ele deveria procurar emprego. O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Policia Civil.