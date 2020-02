Napse retoma atendimento psicológico voluntário

O Napse (Núcleo de Atenção Psicológica em Situações Extremas) retomou, semana passada (4/2), das 18 às 21 horas, o Plantão Psicológico gratuito, na sala da Comunidade Davi, que fica no segundo piso do Terminal Rodoviário “Francisco Luiz Bendilatti”, no Campo Limpo. O principal objetivo é realizar um atendimento psicológico pontual para pessoas em situações emergenciais de desespero, crise, luto ou ideação suicida.

O projeto gratuito foi iniciado em 2018, quando foram atendidas 100 pessoas. No ano passado, 70 procuraram pelo núcleo. De acordo com a idealizadora e supervisora do projeto, a psicóloga Ticiana Paiva de Vasconcelos, 62% das pessoas atendidas em 2019 se encontravam em crise suicida.

“O serviço significa um lugar de cuidado e acolhimento, tendo sido fundamental para a resiliência dessas pessoas”, avaliou Ticiana.

Até o ano passado, o atendimento era aberto somente a pessoas maiores de 18 anos. A partir de agora, o projeto passa a atender adolescentes, maiores de 14 anos, desde que acompanhados pelos pais. No total, 14 psicólogos voluntários se revezam nos atendimentos. Mais informações sobre o Plantão Psicológico podem ser obtidas pelo e-mail contato@apicepsicologia.com .