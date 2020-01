Natação de Americana realiza peneira para selecionar atletas

A Associação de Natação de Americana, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, realiza no dia 25 de janeiro (sábado), a peneira de avaliação e seleção de novos atletas para participar da equipe de competição da modalidade. A avaliação acontece a partir das 10h30, na piscina do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico. Os interessados em participar devem ser nascidos entre 2008 e 2012, ou seja, ter entre 8 e 12 anos.

“O objetivo dessa peneira é preencher 20 vagas da escolinha. Os aprovados vão participar dos treinamentos das categorias Mirim e Petiz e se preparar para as competições de nível regional e estadual. Nosso objetivo é sempre fomentar a prática esportiva, desde as crianças, quem sabe até revelar um medalhista”, comentou o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

O Centro Cívico fica localizado na Rua Sergipe, nº 230, bairro Colina. Mais informações podem ser obtidas com o treinador da Associação de Natação de Americana, Fabio Cremonez, pelo telefone (19) 99468-3017.