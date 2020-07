Nota sobre definições do Plano São Paulo

O Comitê de Crise contra a Covid-19 e a Prefeitura de Americana, lamentam que o município tenha voltado à fase vermelha do Plano São Paulo. A anúncio feito pelo Governo Estadual será seguido por obrigação legal, mas é preciso destacar o descontentamento da administração municipal, uma vez que a situação da nossa cidade destoa das vizinhas.

Ainda que o enfrentamento à Covid-19 seja uma longa batalha e que seja importante cumprir todos os protocolos de saúde, o nível atual de ocupação dos hospitais de Americana é similar aos índices da cidade de São Paulo, por exemplo, que já está em fase avançada no processo de reabertura.

A estrutura hospitalar municipal vem atendendo à demanda existente, tanto na rede pública quanto na privada. Americana tem ainda um hospital de campanha preparado para ser ativado se necessário. Por estar em uma região com cidades registrando alta ocupação hospitalar, Americana terá de abrigar pacientes de municípios vizinhos se for determinado pelo Estado.

É preciso informar, ainda, que o Estado comunicou à prefeitura que pode requerer de volta os cinco respiradores que encaminhou ao município, informando que o equipamento está em comodato e que pode retirá-lo daqui a qualquer momento caso haja demanda em outros locais. Foram identificados ainda problemas em ao menos dois desses equipamentos recebidos, cuja solução já está sendo tratada junto ao Governo Estadual.

Portanto, a partir de segunda-feira, Americana volta para a fase vermelha e aguarda posicionamento e reavaliação de toda a região. Com isso, novamente, somente os serviços essenciais poderão ser abertos e os demais poderão trabalhar em sistema de delivery e drive thru. Pedimos a compreensão da população e a ação conjunta no combate à Covid-19.