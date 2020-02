Novo pronto-socorro já funciona com capacidade total

Com previsão de sete dias para que todos os serviços e pacientes fossem transferidos ao pronto-socorro “Luiza da Motta Tebaldi”, após sua inauguração, na última sexta-feira (7), a nova unidade já está sendo utilizada com sua capacidade máxima. Isto foi possível graças a uma força-tarefa, realizada com sucesso pelos servidores do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, entre a sexta-feira e o início da noite do último sábado.

O novo pronto-socorro conta com médicos clínicos e demais profissionais, entre enfermeiros, técnicos, assistente social, auxiliares, pessoal de apoio e administrativo. No primeiro final de semana de funcionamento do novo ambiente hospitalar, 745 pessoas passaram pelo local em busca de atendimento, entre consultas médicas, procedimentos de enfermagem, exames bioquímicos, exames de raio-x e outros.

Apenas na ala de emergência ainda não foi possível realizar a transferência, devido a questões técnico-operacionais, mas de acordo com a diretoria da instituição, os pacientes serão removidos para o novo local a partir desta terça-feira (11).